Москва, 12 сентября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Визит в Пхеньян российского председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко может стать первым шагом на пути к отмене со стороны России санкций, наложенных на КНДР. Такую возможность не исключает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Северная Корея

План нормализации положения вокруг КНДР, проведенный в жизнь северокорейским лидером Ким Чен Ыном, доказал свою эффективность. Американская политика давления на КНДР, предполагавшая односторонние уступки в обмен на обещания, полностью провалилась. И вот теперь, с учетом всех сложившихся обстоятельств, странам, которые участвовали в разрешении конфликта вокруг КНДР, настала пора задуматься о будущих отношениях. И представитель России Валентина Матвиенко в ходе своего визита сделала решительный шаг в этом направлении.

В своем выступлении Матвиенко назвала санкции против КНДР «драконовскими», а ее оценка успешного развития КНДР носила ярко выраженный личный, эмоциональный характер. Ситуация вокруг Северной Кореи нормализуется, а значит, есть возможность, что устаревшая политика давления будет заменена на более конструктивный подход международного сотрудничества. Для России пример разрешения северокорейской ситуации важен и в историческом плане — ведь все помнят, к чему привело Россию следование политике разоружения в обмен на западные обещания.

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