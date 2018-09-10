Киев, 10 сентября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, что украинские власти не допустят возобновления поставок на полуостров днепровской воды. Об этом виртуальный представитель президента Украины в Крыму заявил сегодня, 10 сентября, в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«И они эту воду не получат. Крым должен быть токсичным», — заявил Бабин, которого на Украине считают представителем президента Петра Порошенко в Крыму.

Напомним, ранее украинский министр по вопросам временно «оккупированных территорий» Юрий Грымчак заявил, что обсуждать вопрос о возобновлении подачи днепровской воды в Крым Киев будет только после того, как «Россия признает факт оккупации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти перекрыли Северо-крымский канал, по которому пресная днепровская вода поступала в степные районы Крыма, после того, как Крым вернулся в состав России.