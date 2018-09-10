Москва, 10 сентября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Российский рубль, девальвировавший с начала текущего года уже на 24%, при всей кажущейся катастрофе происходящего всё же выглядит не так ужасно, как турецкая лира, обвалившаяся за тот же период на 73%, или аргентинское песо, рухнувшее более чем в два раза — на 114%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

«Происходящее является комбинацией спекулятивных игр алгоритмизированных стратегий на «Форексе» и укрепления доллара, связанного с «бегством в качество» по мере того, как на фоне безостановочного падения американского индекса Nasdaq множатся технические индикаторы, свидетельствующие о скорой и глубокой коррекции, которая очевидна на фоне «политических» проблем таких акций, как Facebook, Twitter, Google, Tesla и других, составляющих капитализационный костяк фондового рынка США», — пояснил эксперт.

Самое неприятное в этой ситуации — это не столько само падение рубля, сколько отсутствие отчётливой фундаментальной картины и причинно-следственных связей в этой связи. Укрепление доллара сильно вредит экономической программе Дональда Трампа накануне парламентских выборов в ноябре. Дефицит торгового баланса США, немного восстановившийся в середине лета, вновь ушёл в отрыв. Очевидно, что падение мировых валют против доллара тождественно закрытию этих рынков для американских товаров — и это добавкой к ответным санкциям, которые ввели Китай и Евросоюз.

«Очевидно, что эта ситуация может прекратиться так же внезапно, как началась, однако пока что техническая картина свидетельствует о продолжении этого негативного тренда. Поскольку отметку в 70 рубль преодолел без ожидавшейся пробуксовки, в рамках продолжающегося падения отметка 70,50 на завтра, 11 сентября, не выглядит запредельной», — полагает Рожанковский.

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