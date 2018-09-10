Вильнюс, 10 сентября, 2018, 16:37 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Министерство обороны Литвы сегодня, 10 сентября, представило очередной отчёт об активности ВКС России в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, вблизи границ со странами Прибалтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Истребители воздушной полиции НАТО за неделю, с 3 по 9 сентября, четыре раза поднимались в воздух для сопровождения самолётов ВКС РФ из континентальной части России в Калининградскую область и обратно. Все четыре судна были транспортными, сообщили в минобороны Литвы.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с авиабазы Зокняй под литовским Шяуляй и с авиабазы в эстонском Эмари.