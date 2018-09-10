Киев, 10 сентября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что Украине нельзя брать пример с руководства Белоруссии и разрывать сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом Фурса заявил 10 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«Это неправильно, потому что Украине нужны реформы. Батька берет деньги у России, чтобы ничего не менять. Мы бы не захотели этого, да и Россия нам сегодня не даст. В 2013 году те 3 млрд долл. были даны Россией, лишь бы Янукович ничего не делал», — считает Фурса.

По его словам, если Киев откажется от программы сотрудничества с МВФ, это приведет к обесцениванию гривны, инфляции и снижению роста экономического развития.

«Если мы сейчас не получим транш МВФ и выйдем из сотрудничества с МВФ нас ждет дефолт — громкое слово, нас ждала бы существенная девальвация, а за ней бы последовала инфляция и падение экономики. Думаю, мы этого тоже не хотим, потому что сейчас для всех кредиторов Украины, для всех инвесторов сотрудничество с МВФ является маркером. Все понимают, если есть сотрудничество с МВФ — Украина адекватная страна, нет сотрудничества — неадекватная».

Ранее, 9 сентября, министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что белорусское правительство отказалось от кредитной программы МВФ. По его словам, программа МВФ может обернуться «шоком для населения».

Напомним, 6 сентября в Киев прибыла миссия МВФ. Международные кредиторы требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине грозит дефолт, если Киев не поднимет цены на газ для населения и не погасит долги перед МВФ.

В то же время премьер признался, что не знает другого способа погасить внешние долги, кроме как повысить цены на газ. «Возьмите на себя ответственности и расскажите, как, не выполняя этого задания, отдать деньги международным институциям, которые брали не мы? Покажите мне этот сценарий, и я поставлю под ним свою подпись. Но такого сценария не имею. Это наш вынужденный шаг… Но я считаю, что это ответственность перед государством и завтрашним днем. Моя задача — не допустить дефолт, обеспечить стабильность, снизить инфляцию, восстановить кредитование национальной экономики. Это можно сделать тогда, когда нам не будут мешать внешние долги», — сказал Гройсман, обращаясь к депутатам.