Москва, 10 сентября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Одна из причин той политики, которую проводит Константинопольский патриарх Варфоломей в отношении «УПЦ КП», связана с тем, что Константинопольская патриархия существует за счёт американской архиепископии. Об этом 10 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории Владислав Петрушко.

Center for American Progress Варфоломей

«Драматически сошлись несколько опасных факторов, — сказал Петрушко. — Во-первых, заинтересованность Порошенко. При его низком рейтинге для него смуту церковную поднять — это значит создать ситуацию, в которой он может перенести выборы. Для госдепа США — это тоже серьёзный вопрос. Константинопольская патриархия существует за счёт американской архиепископии. То есть крупные представители греческой диаспоры [в США] по сути содержат Константинопольский патриархат, спонсируют и заказывают музыку».

Кроме того, эксперт отметил, что Константинопольский патриархат на протяжении всего XX века и начала XXI века последовательно пытается «стать православным папой», и в этом смысле для него Украина — это «расходный материал».

«Он стремится своего основного конкурента — Московский патриархат — уничтожить в этом противостоянии за автокефалию», — добавил Петрушко.

Кроме того, он обратил внимание на те обстоятельства, при которых Русская православная церковь стала автокефальной.

«В 1439 году была заключена флорентийская уния, и все восточные патриархаты, в том числе и Константинопольский, стали католиками восточного обряда, — сказал Петрушко. — Они подписали унию. Подписал и возглавлявший русскую церковь митрополит Исидор (грек по происхождению), который был за это удостоен звания кардинала. Но как только он приехал в Москву в 1441 году, в Москве состоялся Собор, на котором было, по-моему, всего шесть епископов, которые категорически отвергли унию».

По сути тогда, как считает Петрушко, русская митрополия отстояла православие.

«После этого спустя какое-то время восточные патриархаты отказались от унии, и только уже после того, как турки взяли Константинополь и он стал Стамбулом, Константинопольский патриархат вернулся в православие, отвергнув унию, — продолжил эксперт. — То есть горстка епископов задекларировала правду — истину православия, и несмотря на то, что поначалу это выглядело как писк из каких-то снегов московских, но в итоге это стало решающим для мирового православия голосом. Поэтому я думаю, что даже если сейчас будут какие-то драматические события и если даже на первых порах дойдёт до очень тяжёлых ситуаций, самое важное — говорить истину и стоять на ней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Священный синод Русской православной церкви выступил 8 сентября со специальным заявлением, в котором выразил решительный протест и глубокое возмущение в связи с тем, что 7 сентября генеральный секретариат священного синода Константинопольского патриархата выпустил коммюнике, в котором сообщалось о назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — «экзархами» Константинопольского патриархата в Киеве.