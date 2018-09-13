Париж, 13 сентября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Планы французского президента Эммануэля Макрона по закрытию всех теплоэлектростанций Франции должны считаться настоящим подарком для российской компании «Газпром». Как в борьбе за французскую экологию Макрон сработал не хуже крупного менеджера российской газовой отрасли, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Французский президент прав в том, что использование работающих на угле, мазуте и других видах «тяжелого» углеводородного топлива теплогенераторов — совсем не подарок для экологии тех мест, где соответствующие ТЭЦ расположены. Но во Франции уже найден выход, и устаревшая система централизованной теплоподачи заменяется постепенно малыми котельными, экономичными и гибкими в потреблении и эксплуатации. Желание форсировать этот процесс понятно, ведь во Франции ещё много теплогенерирующих мощностей, использующих загрязняющие окружающую среду виды топлива. Но никто не ожидал такого смелого шага, когда французский лидер прямо заявил о своем намерении извести подобные ТЭЦ подчистую, раз и навсегда.

Россия как подтвердивший свою эффективность поставщик экологически чистого природного газа, который и будут потреблять новые французские котельные, должна подобные планы только приветствовать. Тем более, что расширение торговли может помочь Европе перестать считать российскую политику угрозой своему благополучию.

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