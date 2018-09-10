Астана, 10 сентября, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-» (обязательства ниже среднего качества), сообщает 10 сентября издание Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

В S&P пояснили, что рейтинг Казахстана был определен за счет наличия положительных балансовых показателей, которые учитывали дополнительные поступления в Национальный фонд республики и невысокий, по данным агентства, государственный долг.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года государственный долг Казахстана составил 14,8 трлн тенге ($40,93 млрд по курсу на 28 августа), что на 21,9% больше, чем годом ранее.