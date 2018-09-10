Битва роботов и хоккейный старт: как встретили День города в Балашихе
Балашиха, Московская область, 10 сентября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Подмосковная Балашиха 8 сентября отметила свое 188-летие. В День города прошло более 400 праздничных мероприятий, мастер-классы, конкурсы, концерты и выступление артистов. В празднике приняли участие более 40 тыс. жителей и гостей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Воздушные шары
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Мимы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Мимы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Мимы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выступление творческих коллективов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выступление творческих коллективов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Серпантин и дети
Праздник начался в полдень в центре города на площади перед дворцом «Арена «Балашиха». После официальной части и поздравлений от администрации был организован концерт для детей и состоялась презентация хоккейного клуба «Авангард», который открывает в Балашихе новый сезон 2018−2019. В честь Дня города на празднике выступили местные и приглашённые творческие коллективы, хедлайнеров вечера стала певица Полина Гагарина.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Хоккей на песке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выступление творческих коллективов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выступление творческих коллективов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выступление творческих коллективов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выступление творческих коллективов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выступление артистов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Зрители-артисты
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Ожидание перед выходом на сцену
На пешеходной ул. Заречной была организована выставка работ детских клубов робототехники, а на летней сцене прошло шоу «Битва роботов» и химическое шоу. Выступили клоуны-мэмы из Белого города, которые прошли по центральной алее в парке «Пехорка». В парке для детей организовали мастер-классы «Музыкальные овощи», «Научная станция» и «Картонное творчество».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. 3D-печать
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Выставка работ детских клубов робототехники
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Метание дротиков
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Показательные выступления членов клуба кинологов Феникс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе. Показательные выступления членов клуба кинологов Феникс
В завершении дневной части праздника в небо выпустили сотни разноцветных шаров, а вечером устроили десятиминутный салют.