Вильнюс, 10 сентября, 2018, 16:05 — ИА Регнум.

RamportAero Международный аэропорт «Жуковский». Проект

Литовская группа компаний Avia Solutions Group, которая является одним из акционеров проекта четвёртого московского аэропорта, аэропорта «Жуковский» в Раменском, сегодня, 10 сентября, объявила о выходе из проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом на пресс-конференции объявил генеральный директор Avia Solutions Group Йонас Янукенас.

Литовской группе компаний принадлежит 22,5% акций аэропорта. Янукенас сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Сама Avia Solutions Group планирует концентрироваться на работе в Азии. Где конкретно и что это за проекты предприниматель не пояснил, как и не уточнил, каковы конкретные причины ухода компании из России.

Читайте также: Avia Solutions Group в Литве отказалась от борьбы с «ветряными мельницами»

Согласно данным литовского агентства BNS, аэропорт в Раменском стоил 27 млн долларов США, а собственник Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис ещё осенью 2017 года в интервью литовской деловой газете Verslo žinios утверждал, что компания вместе с партнёрами собирается инвестировать в аэропорт ещё 20 млн долларов США — строить новый пассажирский терминал, дополнительные 15 мест для парковки самолётов, а общая цель — принимать по 7 млн пассажиров в год.

Читайте также: Подрядчика строительства аэропорта в Раменском хотят изгнать из Литвы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за проекта в России Avia Solutions Group в Литве обвиняли «в связях с Кремлём», требовали ограничить деятельность предприятия в Литве, отказывать в государственных заказах и лишать участия в проектах за средства фондов ЕС.

Читайте также: Из-за связей с Россией в Литве хотят ограничить бизнес частного предприятия