Псков, 10 сентября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В выборах губернатора Псковской области 9 сентября 2018 года приняли участие 195 407 человек — 36,89% от числа избирателей, внесённых в списки. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, явка превысила аналогичные показатели в регионах Северо-Западного федерального округа, где в единый день голосования проходили избирательные кампании различного уровня.

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Так, в Архангельской области явка составила 29,34%, в Великом Новгороде — 24,09%, в Республике Коми — 13,02%, Ненецком автономном округе — 35,9%. Калининградской области — 20,22%.

По сравнению с выборами губернатора Псковской области 2014 года, явка немного снизилась: тогда на избирательные участки пришли 37,9% жителей региона, имеющих право голоса.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Псковской области состоялись выборы четырёх уровней: губернатора, глав восьми районов, довыборы в Псковское областное собрание депутатов по одномандатному округу №12 и дополнительные выборы депутатов районных, городских и сельских собраний.

Напомним также, что на выборах губернатора Псковской области победил врио губернатора региона Михаил Ведерников («Единая Россия») — 70,68%. Аркадий Мурылев (КПРФ) получил 13,83%, Антон Минаков (ЛДПР) — 5,39%, Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России) — 3,95%, Игорь Романов («Партия роста») — 2,71%.