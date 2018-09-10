Москва, 10 сентября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Рассматривать основные параметры федерального бюджета на 2019−2021 годы депутатам необходимо уже сегодня, чтобы в нем было заложено финансирование всех приоритетных направлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Говоря о рассмотрении закона о бюджете, хочется подчеркнуть, что этот закон предполагает реализацию майского указа президента. Это решение, которого ждут люди, — вопросы повышения качества здравоохранения, образования, решение вопросов повышения темпов развития экономики. Все это отражено в майском указе президента и в бюджете все это должно быть отражено, найдены средства», — отметил Володин.

В связи с этим работа депутатов до внесения законопроекта о федеральном бюджете будет посвящена обсуждению его основных параметров и необходимого финансирования поставленных президентом PФ Владимиром Путиным задач.

«Нам сейчас уже необходимо приступать к рассмотрению законопроекта о бюджете с тем, чтобы к 1 октября — а именно этот срок определен как окончательная дата внесения (законопроекта) правительством — нам было бы правильно в профильных комитетах рассмотреть бюджет в нулевом чтении», — заявил Володин.

Он также напомнил, что 11 сентября Госдума проводит первое пленарное заседание осенней сессии, которая будет короткой и продлится четыре месяца.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») говорил о том, что законопроект о федеральном бюджете может быть внесен в Госдуму 30 сентября.