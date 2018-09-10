Ереван, 10 сентября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Информация о том, что население Армении получает газ по одной из самых высоких цен в СНГ была новостью для президента России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 8 сентября в Москве.

«Я рассказал Путину, что на самом деле российский газ по льготной цене в 150$ за тысячу кубометров получает компания «Газпром Армения», а не граждане Армении. Мы договорились совместными усилиями полностью изучить механизм ценообразования на поставляемый в Армению газ, а также лежащие в основе этих поставок договора», — сказал Пашинян.

По его словам, эта информация была для Путина новой. В этой связи, как рассказал Пашинян, Путин вспомнил, что лично распорядился поставлять в Армению дешёвый газ, и было это во время визита в Гюмри, когда во время общения с людьми Путин понял, что их социальной положение оставляет желать лучшего.

«Путин сделал это, чтобы несколько улучшить социальное состояние граждан Армении, но я сказал, что это решение не очень способствовало решению данной проблемы, в результате мы решили, что вся схема ценообразования будет изучена, и мы попытаемся понять, какие улучшения можно произвести», — подчеркнул глава армянского правительства.