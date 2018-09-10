Владимир, 10 сентября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин, который вместе со Светланой Орловой вышел во второй тур, заявил, что намерен бороться за кресло главы региона до конца. Такое заявление 10 сентября опубликовано на официальной странице Владимира Сипягина в социальной сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ldpr.ru Владимир Сипягин

«Заявляю о своей решимости идти по этому пути до конца и бороться за победу во втором туре выборов главы региона, который состоится 23 сентября. Я уверен в нашей общей победе и прошу вашей поддержки, дорогие земляки. Владимирской области нужна крепкая мужская рука!» — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора состоялись 9 сентября. В них приняли участие менее 33% жителей региона. По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидирует действующий губернатор Светлана Орлова, за которую отдали голоса 36,42% избирателей. Владимир Сипягин занял второе место, получил 31,19%. Из-за того, что ни один кандидат не смог получить абсолютное большинство голосов, в регионе 23 сентября пройдет второй тур. Ранее Светлана Орлова заявила, что не будет готовиться к очередному дню голосования.