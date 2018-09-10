Ярославль, 10 сентября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. 11 сентября мобильный офис паспортного стола Золотого кольца развернет свою работу на 24-й Международной туристской выставке «Отдых». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Паспортный стол Золотого кольца

Престижная туристическая выставка пройдет с 11 по 13 сентября в ЦВК «Экспоцентр». В рамках одного дня работы жители и гости города Москвы — участники выставки смогут на стенде Союза городов Золотого кольца выправить ставший уже известным паспорт туриста Золотого кольца.

Традиционно процедура выдачи продлится не более 15 минут, сотрудники паспортного стола на месте сфотографируют всех желающих и сами вклеят фотографию в документ. Паспорт туриста Золотого кольца предоставляет туристу возможность получать скидки и бонусы на туристических объектах — партнерах проекта в городах маршрута», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая паспортным столом Золотого кольца Юлия Смук.

Обладателями паспорта уже стали мэр Москвы Сергей Собянин, российский актер театра и кино Эдуард Радзюкевич, а также французский киноактер Сами Насери.

Паспортный стол Золотого кольца базируется в Ярославле с сентября 2017 года, а в июле 2018 его офис был открыт во Владимире.