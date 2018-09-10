Ярославль, 10 сентября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров опроверг слухи о своей отставке. Об этом он сказал на брифинге, посвященном итогам выборов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Yarregion.ru Олег Захаров

Я живу в Ярославле и остаюсь здесь. Надеюсь оставаться в Ярославле столько, сколько смогу», — сказал Олег Захаров.

Слухи об уходе главы регионального избиркома появились в связи с переменами в составе комиссии. Летом ее покинула секретарь Галина Бокмельдер, а в сентябре заявление об отставке написала зампредседателя Елена Новик.