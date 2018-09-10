Эр-Рияд, 10 сентября, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии задержали гражданина Египта в связи с появившимся в сети видео, на котором запечатлено, как он завтракает в компании своей коллеги из королевства, заявили 9 сентября в министерстве труда, сообщает британское агентство Reuters.

(сс) Pexels Позавтракали

В ведомстве отметили, что в отель, в котором произошел этот «инцидент», направлена следственная группа. Она задержала мужчину, который работает в данном отеле, за ряд нарушений, в том числе за работу, которую, по закону, могут выполнять исключительно граждане королевства.

За нарушения требования организации труда женщины в королевстве, в котором женщины и мужчины должны иметь отдельные помещения, на допрос вызван и владелец отеля.