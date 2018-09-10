Киев, 10 сентября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) не допустит дефолт Украины по внешним обязательствам. Об этом 10 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил экономист Олег Пендзин.

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По его словам, в 2018 году Киев смог привлечь на внешних рынках $800 млн под 9,2% годовых.

«Наши кредиторы не допустят дефолт. Все это давление, которое сегодня происходит, оно происходит до определенной границы. Им дефолт не выгоден, как и нам. Нам с экономической, им — с политической точки зрения. Худшая проблема — в стоимости привлечения кредитов. В прошлом году, когда действовала программа с МВФ, Минфин вышел и привлек 3 млрд на международных финансовых рынках под 7,2% годовых. Это было дорого, но дешевле чем реструктуризация Яресько под 7,8%. В этом году из-за того, что МВФ поставил на паузу наше сотрудничество, Минфин вышел на международные финансовые рынки, привлек только 800 млн под 9,2%», — рассказал Пендзин.

Он прогнозирует, что Киев будет занимать под 10% годовых, если не договорится с МВФ.

«Если не дай Бог, мы не сможем договориться с МВФ, стоимость привлечения внешних кредитов для перекредитования у нас будет очень дорогим — около 10% или мы вообще не сможем привлечь ни копейки. Вот тогда возникнут серьезные проблемы, связанные с неспособностью Украины выполнять свои обязательства. Думаю, что МВФ не допустит этого. Будут найдены достаточно трудные компромиссы, но компромиссы, которые дадут нам возможность получить этот транш», — добавил Пендзин.

Эксперт прогнозирует, что после получения кредита МВФ, Киев «выйдет на внешний рынок заимствований и возьмет около 5 млрд, чтобы перекредитоваться на следующий год».

«У нас в следующем году не будет траншей МВФ. Действующая программа заканчивается весной 2019 года. Новая программа будет после переговоров с новым правительством, а это будет после октября 2019 года, поэтому 2019 год мы вне программы», — пояснил Пендзин.

Он также прогнозирует, что МВФ заставит Киев поднять цены на газ для населения до 11 тыс грн (389 долл).

«Цена (за 1 тыс куб.м. газа) для промышленности — 11 тыс грн. Цена для населения — около 7 тыс. Недавно Нацбанк анонсировал повышение цен на газ в этом году на 25%, а на следующий — еще на 15%. Правительство было более пессимистическим. Когда принимались изменения правительства на 2018 год, то планировалось, что газ будет подниматься на 18%. Ни один из этих вариантов не устроит МВФ, потому что они настаивают, чтобы цена полностью отвечала импортному паритету. Импортный паритет — 11 тыс грн. Переговоры будут очень драматическими», — рассказал Пендзин.

При этом он исключает возможность сокращения расходов госбюджета Украины (секвестр) на 2018−2019 гг.

«Я не думаю, что будет секвестр бюджета. Кстати, и.о. министерства финансов сказала, что никакого секвестра не будет. На сегодняшний день я ей доверяю, потому что перед выборами сделать секвестр социальных статей абсолютно нереально», — подытожил Пендзин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября премьер-министр Владимир Гройсман назвал неизбежным повышение цены на газ для населения.

«Моя задача — при неизбежности изменения цены проработать все механизмы дополнительной социальной защиты», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что повышение цен на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша.