Калуга, 10 сентября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. 8 сентября город Тула отметил свой 872-й день рождения. В составе калужской делегации поздравил туляков с Днём города глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил туляков с Днём города

«Один из старейших городов России, важнейший центр ее индустриальной и оборонной мощи, родина сильных и мужественных людей — такой видят Тулу ее ближайшие соседи — калужане, — отметил в своём выступлении глава городского самоуправления Калуги. — Мы от всей души радуемся вашим успехам и высоко ценим дружественные контакты, сложившиеся между нашими городами!».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов провёл рабочую встречу с главой Тулы Юрием Цкипури, в ходе которой обсуждались вопросы развития двусторонних отношений.

Руководители городов обменялись опытом, обсудили вопросы, касающиеся приоритетных направлений работы органов местного самоуправления, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. Юрий Цкипури рассказал о ходе благоустройства городских пространств, реализации программы «Современная городская среда», «Народный бюджет», о ремонте дорог и тротуаров, открытии спортивных и образовательных учреждений.

«Между нашими городами давно установлены дружеские связи, — подчеркнул Александр Иванов, — налажено конструктивное сотрудничество и между городскими думами Калуги и Тулы, в скором времени мы планируем пролонгировать соглашение о сотрудничестве между представительными органами наших городов».