Вильнюс, 10 сентября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Литовский портал издания Lietuvos rytas сегодня, 10 сентября, публикует возмущённое письмо своей читательницы, которая, согласно публикации, к осеннему сезону решила купить своему ребёнку новую обувь, а в одной из сети магазинов обнаружила обувь под торговой маркой Soviet с изображением белой пятиконечной звезды. Портал цитирует возмущение женщины, которая, негодуя, предположила, что это очередной этап «информационной войны России против Литвы», а появление такой обуви на прилавках в Литве — «чёрные технологии», «чтобы дети думали, что всё советское — это круто».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

В итоге выяснилось, что торговая марка Soviet — популярная линейка обуви итальянского производителя. Также негодующие в комментариях порталу литовские юристы пояснили, что тем не менее сочетание слова Soviet и белой пятиконечной звезды, к тому же повёрнутой под иным углом, не может рассматриваться как демонстрация советских символов, которые запрещены в Литве.

Ранее Литва официально обратилась к американской сети Wallmart с просьбой изъять из продажи в США майки с надписью СССР и изображением серпа и молота. Посол Литвы в США в своём обращении к руководству компании написал, что это оскорбляет чувства литовцев, хотя на территории Литвы нет ни сети Wallmart, ни указанных футболок в продаже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские консерваторы требуют у правительства Литвы принять новый закон, который запрещает пропаганду коммунистической идеологии, посчитав, что только запрет демонстрации советской символики в Литве — недостаточен.