Рим, 10 сентября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Депутаты одной из правящих партий Италии — «Лиги» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, уточняющий правила разводов, сообщает Corriere della Sera в понедельник, 10 сентября.

Отец с ребенком

Поправки предполагают введение принципа равноправия разведенных родителей, вводят правило «двойного дома» для детей в семьях разведенных родителей (ребенок сможет проводить в каждом из двух домов равное количество времени), а также предлагают введение института «семейного посредника».

Принцип обязательной (не зависящей от обстоятельств) уплаты алиментов может быть отменен. Автор законопроекта Симоне Пиллон отметил, что поправки отменят «сведение роли отцов к папам-банкоматам», а также принцип «воскресных пап».

Ключевым аспектом при принятии всех решений относительно взаимоотношений родителей и детей в таких семьях будет «приоритет семьи», а в интересы ребенка будут входить необходимость общения с обоими родителями.