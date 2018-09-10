Первое заседание Ярославской облдумы седьмого созыва состоится 25 сентября
Ярославль, 10 сентября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области подписал указ о первом заседании Ярославской областной думы седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ярославская облдума
Дмитрий Миронов постановил созвать первое заседание нового созыва Ярославской областной думы 25 сентября в 10.00.
Напомним, по предварительным итогам выборов в Ярославскую областную думу «Единая Россия» получила 38.43%, «Коммунисты России» — 6.63%, «Справедливая Россия» — 10.26%, КПРФ — 24.03%, ЛДПР — 12.97%.
«Единая Россия» выиграла 21 одномандатных округов, а 4 проиграла оппозиции.