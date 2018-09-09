Москва, 12 сентября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. 9 сентября, в 80 регионах России состоялся Единый день голосования. Прошло 4,7 тысяч выборов разного уровня. В этот же день прошли согласованные и несогласованные акции протестов против пенсионной реформы. Несмотря на информационную волну по этому поводу в социальных сетях, протесты сторонников блогера Алексея Навального оказались весьма немногочисленными.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Изменение Москвы. народное творчество

В социальных сетях пользователи делятся фотографиями и видео с протестов, обсуждения по этому поводу продолжаются. Мнения юзеров разделились. Однако далеко не все из них выказывают поддержку Навальному. Многие даже не ставят соответствующие хэштеги под постами с акции, а упоминают главным образом свое несогласие с изменением возраста выхода на пенсию.

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Причём некоторые пользователи из Петербурга, где не обошлось без нескольких сот задержаний за несанкционированный митинг, пишут, что во время акции довольно жестко вели себя не только полицейские, но и сами протестующие.

https://www.instagram.com/p/Bng001FAnKD/

В Иркутске акция протеста оказалась одной из самых малочисленных. Здесь, по данным пресс-службы мэрии города, на несанкционированный митинг вышло около 80 человек. Как отмечают пользователи, в Иркутске акция прошла мирно, а органы правопорядка не вмешивались.

https://www.instagram.com/p/BngRTyEBStX/

Есть и те пользователи, которые не поддерживают повышение пенсионного возраста. Однако обращают внимание на то, что протесты 9 сентября превратились в фарс.

https://twitter.com/Evowolf97/status/1039063463186898944

Некоторые пишут, что митинги против пенсионной реформы не приведут к её отмене, и в целом они бессмысленны.

https://twitter.com/serg38917080/status/1039071562719289344

«Ну и какие глобальные результаты у вчерашнего митинга? Собянин снова мэр, пенсионная реформа в силе. Более 1000 человек свинтили, многих избили (отредактировано — ИА REGNUM ). Что дал глобально этот митинг?», — задаётся вопросом Елизавета К. в Twitter.

Одним из самых обсуждаемых событий воскресных протестов стала история с пожилым мужчиной. Как отмечали в соцсетях, мужчину в районе 80 лет сотрудники ОМОНа вывели из толпы, он сопротивлялся, тогда его взяли под руки и отвели в автобус. Там ему стало плохо. Тогда люди, заходившие в машину вместе с задержанными, вынесли его. Какое-то время участники акции держали его на руках. Полиция не мешала и вскоре вызвала «скорую помощь». Когда на место прибыли медики, мужчину понесли в ближайший магазин. Однако продавщица закрыла дверь, и оказать пожилому человеку помощь удалось только, когда вмешался сотрудник ОМОНА. Позднее сообщили, что мужчину повезли в больницу, и ему стало лучше, пишет «Бумага».

Однако в соцсетях история с пенсионером стала поводом для различных мемов. В особенности — снимок, где мужчину ведут под руки сотрудники силовых структур.

https://twitter.com/WHOISMISTERPUTI/status/1038792494568427520

Не обошли стороной пользователи и тему изменения облика Москвы за время работы Сергея Собянина. В ироничном тоне юзеры комментируют фотографию с проволокой, возле которой находится сотрудник полиции.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Изменение Москвы. народное творчество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе митингов 9 сентября — оказался в центре скандала. Во время несанкционированного митинга в Москве на Пушкинской площади толпу собравшихся возмутило поведение Жириновского. Кто-то из присутствующих ударил политика по ногам, он потерял равновесие и упал. Охрана помогла ему подняться. После чего произошла потасовка между Жириновским и одним из оскорбивших его митингующих.

Пользователи активно обсуждают этот инцидент, в частности момент, где политик от ЛДПР бьём мужчину по лицу, а также высказывает угрозы в адрес участников акции. Это же стало поводом для шуток и ироничных сообщений.

«Я честно думал, что Жириновский получит удары (отредактировано ИА REGNUM ) в этот раз, но все снимали видео и было некому», — отмечает пользователь «Плейшнер» в Twitter.

https://twitter.com/A_Gasparyan/status/1038760500715241472

«Жириновский на митинге Навального съездил по лицу протестующему. Не стареют душой ветераны политического шапито, еще покажут Лешке, как надо симулировать протест!», — пишет в Twitter микроблог «Тротуары и Олени».

Вторая волна скандала началась, когда Telegram-канал 112 опубликовал фотографию паспорта и заявления в полицию мужчины, спровоцировавшего потасовку с участием лидера ЛДПР. Оказалось, что это был гражданин Украины. Позднее на сайте ЛДПР появилось такое сообщение:

«Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов сине-желтый украинский паспорт. Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!».

Однако есть и те пользователи, которые жалеют, что Владимира Жириновского сдержала охрана, когда он направился к оскорбившему его человеку.

«Мне очень жаль, что # Жириновский сдерживала его охрана! Сколько же вылезло дебильных молокососов под призывы урода Навального?!! Пора давно власти ЗАПРЕТИТЬ все эти сходки безумного стада на улицах городов! И мочить дубинками, сроки давать большие всем, кто провоцирует народ!», — пишет пользователь LETO в Twitter.

Другие же задаются вопросом, зачем ещё, как не за оскорблениями, пришёл на митинг против пенсионной реформы политик.

https://twitter.com/bocman_azulis1/status/1039078589835210752

Обсуждения прошедших 9 сентября митингов продолжается уже несколько дней. Пользователи озвучивают совершенно разные позиции. Однако в этот раз, как и в предыдущие, серьезной темой для дискуссий стало участие несовершеннолетних детей на несогласованных акциях.

К примеру, юзеры вспоминают историю с задержанием в Петербурге подростка, который раздавал листовки. Некоторые сравнивают в сети несовершеннолетнего с пионерами-героями Великой Отечественной войны. Однако другие обращают внимание на то, что эти да поступка не идут ни в какое сравнение, а полиция, возможно, спасла несовершеннолетнего.

https://www.instagram.com/p/BnmLC0ZDBQG/

В Евросоюзе осудил власти России за жесткий разгон несанкционированных акций 9сентября. По этому поводу в соцсетях озвучиваются диаметрально противоположные точки зрения. Однако писатель Армен Гаспарян обратил внимание на двойные стандарты, которые применяет к политическим событиям Брюссель.

https://twitter.com/A_Gasparyan/status/1039365738648285184

Мемом также стала история о том, как в Петербурге полицейские, по словам юриста Юлии Ботух, съели еду, которую передали десяти участникам протестов, чьи дела рассматривал Приморский районный суд. Как отметила юрист, пакет с едой, предварительно получив подтверждение у водителя, оставили в микроавтобусе, на котором из отдела привезли задержанных и должны были их отвезти обратно. Ботух в интервью «Медиазоне» рассказала, что потом увидели, как сотрудники полиции доедают еду из пакета. Однако задержанные голодными не остались: позднее им передали воду и продукты.

https://twitter.com/treugolny_hui/status/1039182854943633408

Как ранее передавало ИА REGNUM, акции блогера Навального по всей стране провалились: они оказались крайне немногочисленными. К тому же непонятно, сколько из собравшихся разделяют позицию Навального. Например, в Южно-Сахалинске на митинге было порядка 50 человек. Примерно столько же человек вышло на несанкционированную акцию во Владивостоке. В Москве, согласно данным полиции, собралось около двух тысяч человек, однако неясно, сколько из них поддерживали протест Навального, а не вышли протестовать именно против пенсионной реформы. В целом же цифра присутствующих на митингах гораздо меньше, чем была у одной из политических партий, которая проводила свои акции протеста неделей ранее.