Москва, 10 сентября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. 6 сентября 2018 года силами полиции Люберецкого района был арестован известный политический деятель, лидер Талышского национального движения, филолог, публицист Фахраддин Абосзода (Аббасов Фахраддин Фарман оглы), объявленный в федеральный розыск по инициативе Главного следственного управления Совета государственной безопасности Азербайджанской Республики. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 281.2, 283.1 УК АР.

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7 сентября 2018 года судья Люберецкого городского суда Московской области Журавлева И. А. для обеспечения выдачи Абосзода в Азербайджанскую Республику избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц. Уголовное дело против Абосзода было возбуждено 12 июля 2018 года Сабаильским районным судом города Баку. 14 июля 2018 года принято постановление о привлечении к уголовной ответственности, избрана мера пресечения — арест сроком на четыре месяца, Абосзода был объявлен в межгосударственный розыск.

Арест этого политика по надуманным обвинениям является местью за его общественно-политическую деятельность, а выдача его Азербайджану реально угрожает жизни Абосзода.

Фахраддин Абосзода (Аббасов) родился 25 декабря 1956 года в горном селении Былабанд Лерикского района. Кандидат философских наук. До 1994 года преподавал в БГУ. Летом 1993 года был избран председателем парламента Талыш-Муганской Автономной Республики (ТМАР) в составе Азербайджанской Республики. После роспуска ТМАР из-за опасности репрессии в 1994 году покинул Азербайджан, эмигрировав в Россию. Вернулся на родину летом 2005 года. Выпускал газету на талышском языке «Шавнышт», после чего из-за угрозы преследования в Азербайджанской Республике повторно выехал в Российскую Федерацию.

В сентябре 2010 года Абосзода обращался с заявлением о предоставлении временного убежища на территории России в УФМС по Московской области. По результатам рассмотрения ему оно было предоставлено. 26 февраля 2014 года Абосзода получил вид на жительство иностранного гражданина. Кроме того, в установленном порядке он в конце 2014 года обращался с заявлением о приобретении российского гражданства, которое до настоящего времени не рассмотрено. Тем не менее Абосзода считает себя гражданином Российской Федерации.

Абосзода — автор двух учебников по политологии, книг «Несостоявшаяся независимость Талыша», «Мыслить немыслимое: моя борьба за независимый Талышистан». Он также является автором «Русско-талышского словаря» (82 тысячи слов), «Английско-талышского словаря», «Русско-талышского разговорника». Недавно закончил работу над капитальным трудом «Грамматика талышского языка» (на талышском языке). Автор десятков статей, опубликованных, в частности, в ИА REGNUM .