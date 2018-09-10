Санкт-Петербург, 10 сентября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Из-за тяжелой ледовой обстановки, мелководья, неожиданных изменений погоды и целого ряда других причин Северный морской путь не может стать «вторым Суэцем», сравнивать их — все равно что сравнивать Луну с Солнцем на том основании, что она, мол, «тоже светит», заявил в понедельник, 10 сентября, заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, комментируя публикацию Washington Post о возможном превращении Севморпути «в собственный Суэцкий канал России».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Как сообщалось ранее, обозреватели Washington Post предположили: по мере наступления глобального потепления и ускорения таяния арктического льда Северный морской путь станет для России «собственным Суэцким каналом» и позволит существенно сократить расходы на доставку грузов в Азию и Америку.

Северный морской путь никогда не станет вторым Суэцем в силу целого ряда причин. Во-первых, тяжелую ледовую обстановку никто не отменял. Во-вторых, северные моря достаточно мелководны. В-третьих, скорость прохода нивелируется повышенными страховыми ставками и необходимостью ледового сопровождения.

Кроме того, на трассе Северного морского пути нет возможности обратной загрузки, следовательно, отправка груза будет дороже. К тому же для контейнерных линий предсказуемость доставки груза важнее, чем ее скорость. Неожиданные изменения погоды, которые в Северном Ледовитом океане случаются сплошь и рядом, «убивают» все преимущество в скорости.

Рассуждать о том, что Северный морской путь может быть альтернативой Суэцу — все равно, что рассуждать о том, что Луна может быть альтернативой Солнцу на том основании, что она, мол, «тоже светит».