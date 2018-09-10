Калуга, 10 сентября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. В Единый день голосования 9 сентября на территории Калужской области прошло девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в четырёх муниципальных районах: Барятинском, Жуковском, Хвастовичском и Спас-Деменском. На депутатские места претендовали 166 кандидатов. Общее число зарегистрированных избирателей в указанных районах — 15 тыс. 036 человек. Проголосовали 5 тыс. 517 человек или 36,69% от общего числа избирателей. Об этом 10 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Избирательной комиссии области Екатерина Князева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По её словам, во всех муниципальных образованиях, участвующих в выборах, выдвинули своих кандидатов политические партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, в Жуковском районе (в порядке самовыдвижения) была представлена всероссийская политическая партия «Честно».

По итогам голосования, 64 депутатских мандата получили кандидаты от политической партии «Единая Россия», один мандат у представителя КПРФ, депутатами также стали три кандидата — самовыдвиженца.

В городе Белоусово Жуковоского района два претендента на депутатские мандаты: один от партии «Единая Россия» и кандидат-самовыдвиженец получили одинаковое количество голосов избирателей. По закону, в течении трёх дней между кандидатами, набравшими одинаковое число голосов, будет проведена жеребьёвка.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Калужской области также состоялось голосование по вопросу изменения границ муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района.