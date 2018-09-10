Красноярск, 10 сентября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Единый фестивальный оркестр и лучшие представители музыкального мира Азии, Европы и Сибири выступили на сцене малого концертного зала Красноярска в день открытия XVIIмеждународного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». Виртуозная пианистка Аки Курода покорила сердца красноярских зрителей. В её исполнении прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха. Ещё один представитель Страны восходящего солнца — дирижёр Еши Сугияма — представил слушателям мировую премьеру «Шаги», написанную им специально для красноярского фестиваля «Азия-Сибирь-Европа». Как передает департамент информационной политики администрации города Красноярска, дирижёр рассказал, что в его произведении прозвучали мелодии бурятских шаманов, развитые для национального японского инструмента — сямисена. В этом году фестиваль богат на премьеры. 9 сентября для зрителей прозвучало музыкальное сочинение, написанное аргентинским композитором Марчело Низинманом специально для польского коллектива Baltic Neopolis Virtuosi. Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» проходит под патронатом главы города Красноярска.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» в Красноярске бьёт рекорды по премьерам

Приветствуя участников и слушателей фестиваля, мэр Сергей Ерёмин отметил: «В центре Евразии — в Красноярске — мы с большой любовью соединяем культуры Востока и Запада. Нам, красноярцам, нужно гордиться тем, что именно на сибирской земле происходит такое уникальное объединение. Фестиваль выполняет ещё одну важную миссию — входит в культурный календарь универсиады. От всей души желаю музыкантам творческого единства на сибирской сцене, а публике — вдохновения».

Сегодня, 10 сентября, программу фестиваля продолжат 2 концерта. В органном зале сыграют солисты Baltic Neopolis Virtuosi, а Красноярский камерный оркестр даст концерт для жителей Сосновоборска. Солистом будет пропагандист сямисена — Хидедризо Хондзе, дирижером — Еши Сугияма. Закрытие фестиваля пройдет 22 сентября. Для слушателей сыграет Красноярский камерный оркестр. Солисткой концерта станет легендарная пианистка — Элисо Вирсаладзе, Михиаил Бенюмов уступит место за дирижерским пультом художественному руководителю хора и дирижеру театра оперы и балета г. Крефельд (Германия) — Марии Бенюмовой.