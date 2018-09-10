Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 сентября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Неожиданными оказались результаты выборов депутатов городской Думы Переславля-Залесского — партия «Единая Россия» потеряла большинство, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Партия власти получит 10 мандатов из 21.

Переславль

Это ставит под сомнение вероятный результат выборов главы Переславля и Переславского района, которые были объединены в единый округ.

Сильно расширяется представительство партии «Справедливая Россия». По последним данным в городскую думу прошли 8 кандидатов от «Справедливой России» — Сергей Хабибулин, Светлана Таранова, Дмитрий Горин, Михаил Муленков, Евгений Работников, Вячеслав Мягченков, Сергей Шеманаев, Гусейнага Иса Оглы Атабалаев.

Увеличивается и представительство КПРФ. В городскую Думу Переславля прошли Александр Дыма, Константин Гриднев, Роман Козлов.

Сергей Хабибулин и Константин Гриднев победили еще и на выборах в Ярославскую областную Думу. По словам председателья облизбиркома Олега Захарова, их мандаты останутся нераспределенными, то есть дума будет состоять из 19 депутатов. Таким образом большинство у партии власти все же будет.

Несмотря на агрессивную избирательную кампанию в городскую думу Переславля не проходят кандидаты от ЛДПР.

От партии «Единая Россия» депутатами Переславской городской Думы становятся Сергей Корниенко (председатель городской Думы предыдущего созыва), Владимир Корнилов (экспредседатель Собрания представителей Переславского муниципального района), Максим Иванов, Ольга Блохина, Алексей Алябьев, Галина Миронова, Сергей Царев, Александр Федькин, Михаил Уваров-Корюгин, Юрий Гаврилов.

Одними из первых вопросов, которые предстоит решать новым депутатам Переславской городской Думы будут принятие Устава городского округа Переславля-Залесского и назначение главы городского округа.