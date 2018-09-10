Абакан, 10 сентября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. На проведение второго тура выборов главы Хакасии потребуется порядка 20 млн рублей. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщили в республиканском избиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«На проведения второго тура потребуется порядка 20 млн рублей», — цитирует представителя избирательной комиссии ХакасииТАСС.

При этом он подчёркивает, что второй тур «весьма вероятен». И, по законодательству, он должен состояться через две недели, 23 сентября.

Между тем, как ранее сообщал ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин, выборы в регионе, которые прошли 9 сентября, обошлись республиканскому бюджету в сумму порядка 40 млн рублей. В том числе выборы главы Хакасии — в 19 млн рублей.

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По данным ЦИК РФ на 05:29 (местн.) 10 сентября, предварительные итоги голосования таковы: действующий глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42% голосов (51 771). Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова поддержали 44,81% избирателей (71 553). Третье место — у кандидата от «Справедливой России» Андрея Филягина (17 930 — 11,23%), четвёртое — у Александра Мяхара от «Партии роста» (10 551 — 6,61%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. В 2013 году он выиграл всенародные выборы главы региона, получив 93 324 голоса (63,41%) при явке 37,84%.