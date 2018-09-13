Якутск, 13 сентября, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Серьезное экологическое бедствие, постигшее бассейн реки Лены, стало следствием размыва заградительной дамбы на котлованах компании Алроса. Можно ли говорить о развитии индустрии Якутии, когда соблюдение экологической безопасности остается нерешенной проблемой, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Александра Майер.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Болото вместо реки

Вопиющий случай с загрязнением огромных пространств ленского бассейна из-за аварии, допущенной компанией АЛРОСА, требует самого серьезного разбирательства и реагирования. Масштаб катастрофы остается невыясненнным. И, к сожалению, случай с загрязнением рек Якутии хотя и крупнейший, но не единственный.

Другие природопользующие компании Якутии зачастую допускают крупные загрязнения окружающей среды. Таким образом, планы якутского руководства по развитию, например, химической промышленности республики рискуют стать опасными для жителей до тех пор, пока не решены вопросы контроля и предотвращения сбросов загрязнений.

Читайте статью Как строить в Якутии химзаводы, если даже добыча ископаемых — катастрофа? и другие публикации Александры Майер по региональной тематике.