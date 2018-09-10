Москва, 10 сентября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности «перехватывать» данные с российских военных спутников вызывает только улыбку, возможно, вооруженные силы Украины просто научились пользоваться открытыми для гражданского применения российскими навигационными спутниками ГЛОНАСС, отметил в понедельник, 10 сентября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя слова Порошенко о «перехвате» данных спутников.

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Как сообщалось ранее, президент Украины в эфире собственного телеканала «Прямой» сказал, что специалисты ВСУ научились «перехватывать» данные с российских спутников, что стало возможным «благодаря специалистам по спутниковым технологиям и компьютерной расшифровке».

Заявление украинского президента вызывает только улыбку. Во-первых, подобных прецедентов ранее не отмечалось даже со стороны намного более серьезных стран.

Во-вторых, даже если бы сказанное было правдой, ничего глупее, чем рассказать об этом во всеуслышание, придумать нельзя — противник исправит ошибки.

Что касается спутниковых снимков, то их сравнительно недорого можно заказать у целого ряда западных частных компаний.

Так что может оказаться, что вооруженные силы Украины просто научились пользоваться российскими навигационными спутниками ГЛОНАСС, открытыми для гражданского применения наряду с американскими GPS.