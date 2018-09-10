Чебоксары, 10 сентября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Нынешние выборы в регионах показали две тенденции. С одной стороны, КПРФ получила в новейшей истории высокий уровень поддержки, что говорит о протестных настроениях: жители предпочли не митинги, а выборы. С другой стороны, «выборы всегда были управляемы», поэтому «резкое изменение электорального ландшафта» вряд ли произошло без «команды Кремля». Чтобы протест не «выплеснулся на улицы», Москва отчасти «позволила направить народный гнев против «Единой России». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По предварительным данным, в ряде регионов на выборах значительную поддержку получает оппозиция — к примеру, на выборах в парламент Ульяновской области по единому округу пока лидирует КПРФ, на выборах в заксобрание Иркутской области КПРФ предварительно обошла «Единую Россию» по спискам и получила одинаковое с ней количество мест по одномандатным округам, единороссы теряют места и в ивановской облдуме, на выборах в смоленскую облдуму КПРФ побеждает по нескольким округам, на выборах в госсобрание Якутии «Единая Россия» проигрывает в трети округов. Кроме того, в четырёх регионах ожидается второй тур на выборах губернаторов — в Приморье, Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.

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Дмитрий Евсеев столь резкий рост поддержки оппозиции объясняет двумя факторами. По его мнению, на протестное голосование повлияли «крайне непопулярные законопроекты» — речь идёт о пенсионной реформе, повышении НДС, росте цен, скачках курса рубля. Это «очень серьёзно бьёт по простому народу».

"Во-вторых, выборы у нас всегда были управляемы. Я считаю, что резкая смена электорального ландшафта может произойти только по команде из Кремля. На мой взгляд, в данном случае была дана команда выпустить пар, то есть дать возможность высказаться с помощью выборов, снять таким образом протестное настроение и не позволить людям выйти на улицы. Для битья выбрали «Единую Россию», выборочно дали возможность отыграться на ней, направить на неё народный гнев. Поэтому и нет таких зашкаливающих результатов «Единой России», как это было последние годы», — полагает депутат.

По его словам, об этом ярко свидетельствуют и губернаторские выборы:

«Не могу припомнить, чтобы в новейшей истории в таком количестве были вторые туры на выборах губернаторов».

Показательными, по мнению Дмитрия Евсеева, стали довыборы в Чувашии. Все вакантные места занимают единороссы, при этом во многих избирательных кампаниях — с большим перевесом.

«Пока КПРФ по итогам выборов набирает электоральный вес, Чувашия на общероссийском фоне демонстрирует полный развал отделения партии: провалили все округа (Дмитрий Евсеев сдал партбилет после конфликта с лидером чувашских коммунистов Валентином Шурчановым, ИА REGNUM). Хотя ранее Чувашия по итогам выборов зачастую была в числе лидеров для КПРФ. Прискорбно, что дошло до абсурда: в Марпосаде в одном округе выдвинулись два члена республиканского комитета компартии», — говорит Дмитрий Евсеев.

Напомним, в Чувашии по итогам выборов 9 сентября будет замещено 82 вакантных депутатских мандата, из них 14 депутатских мандатов городских и районных собраний депутатов, 68 — собраний депутатов сельских поселений.

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