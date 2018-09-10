Владивосток, 10 сентября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центрального банка РФ было бы крайне нежелательным, однако некоторые основания для этого есть, заявил 10 сентября журналистам помощник президента России Андрей Белоусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Возможность (повышения ключевой ставки ЦБ) есть, есть и некие основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие», — заявил Белоусов.

По его словам, это затормозит инвестиционную активность и экономический рост в стране, а также приведет в дополнительным расходам бюджета.

Напомним, ранее председатель глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «появились некоторые факторы», позволяющие Центробанку обсуждать вопрос о повышении ключевой процентной ставки.

В то же время, как считает глава ЦБ РФ, имеется значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на существующем уровне.

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