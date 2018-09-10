Оренбург, 10 сентября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области сегодня, 10 сентября, в мусорном баке возле жилых домов по улице Перегонной обнаружено тело младенца. Новорожденный был завернут в полиэтиленовый пакет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону АнжеликаЛинькова.

christianabella Новорожденный

По версии следствия, женщина родила дома и убила своего ребенка. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное. Если ребенок родился живым и был убит, то возбудят уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена экспертиза, которая поможет выяснить живым или мертвым родился мальчик.

В настоящее время личность матери установлена. Она находится в больнице, где получает медицинскую помощь после домашних родов.