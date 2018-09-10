Владивосток, 10 сентября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Жителей Дальнего Востока не устраивают условия жизни в регионе, заявил 10 сентября президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, людей не устраивают сегодняшние условия для жизни.

«Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока ещё много», — заявил Путин.

Вместе с тем глава государства отметил, что миграционный отток из региона сокращается, однако люди по-прежнему уезжают. Так, подчеркнул Путин, в 2017 году из региона уехало на 17 тыс. людей больше, чем приехало.

Напомним, сегодня, 10 сентября, Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток. Президент РФ примет участие в Восточном экономическом форуме, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Вместе они посетят двигателестроительный завод «Мазда Соллерс» и примут участие в запуске конвейера.