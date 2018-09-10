Лос-Анджелес, США, 10 сентября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Ежегодное вручение престижной премии Creative Arts Emmy Awards состоялось в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщается на сайте премии.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Атака

Одним из лидеров по количеству статуэток стал сериал «Игра престолов», получивший награды сразу в семи номинациях премии «Эмми».

Так, создателям сериала достались премии за лучшие костюмы, визуальные эффекты, постановку трюков, грим, лучшую оригинальную музыку, сведение звука и работу художника-постановщика.

Добавим, что сериал «Американская история преступлений» отметили в четырёх номинациях.

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