Москва, 12 сентября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Россия, провозглашающая в своей конституции следование принципам социального государства, на деле зачастую следует антисоциальному курсу. Почему предложенная ныне пенсионная реформа антисоциальна, а аргументы в ее пользу надуманы, пишет автор ИА REGNUM Илларион Гирс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Сама постановка вопроса о привязке размера пенсии к сумме пенсионных взносов в социальном государстве должна являться неприемлемой. Совершенно неважно, из какого именно бюджетного кармана наполняются фонды пенсий, а также образования и здравоохранения — неважно, какие проблемы постигают Пенсионный фонд России, важно выполнять свои обязательства.

Пытаться решить структурные трудности за счет наименее защищенных слоев населения, обещая незначительную компенсацию в будущем, недопустимо и аморально, особенно на фоне того, что Россия всё более отстает от всего мира в пенсионном обеспечении, находясь на этом уровне ниже некоторых «банановых республик».

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