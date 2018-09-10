Москва, 10 сентября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. На полках российских магазинов с 2019 года «поваренную соль» заменит «соль пищевая». Об этом со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова пишут 10 сентября «Известия».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пачка соли

Отмечается, что соответствующие изменения ГОСТа «Соль пищевая. Общие технические условия» вступили в силу с 1 сентября 2018 года.

По словам Вострикова, название «поваренная соль» является не вполне корректным, отныне на упаковке товара будет «как и во всех странах мира» написано «соль пищевая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадские исследователи заключили, что негативного влияния на здоровье умеренное употребление соли не оказывает.

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