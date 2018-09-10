Кемерово, 10 сентября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Бывший сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, который проходит обвиняемым по делу о пожаре в здании торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове, останется под стражей до 26 сентября 2018 г. Такое решение, как передает телеканал РЕН ТВ, принял судья Кемеровского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Защита обвиняемого Никитина, арестованного в конце марта текущего года, просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Отметим, что компания «Системный интегратор» занималась поставками систем пожарной безопасности в кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. в Кемерове произошло возгорание на четвертом этаже торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня». Потушить пожар удалось лишь к утру следующего дня. В результате инцидента погибли 60 человек.

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