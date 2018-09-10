Донецк, 10 сентября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Украинские каратели 17 раз обстреляли позиции Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки 9 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Зайцево, Горловку, поселок шахты им. Гагарина, Озеряновку, Ясиноватую, Спартак, Минеральное, Трудовские, Старомихайловку, Докучаевск, Саханку, Заиченко, Коминтерново, Новую Таврию.

Украинские боевики выпустили по ДНР 66 гранат, 44 мины калибра 82 мм, а также произвели 30 выстрелов из зенитных установок и 37 выстрелов из БМП. В общей сложности ВСУ выпустили 174 единицы боеприпасов.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие, которое ВСУ игнорируют.