Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Игры «Дети Азии» и горнолыжный комплекс «Горный воздух» представил Сахалин на IV Восточном экономическом форуме, открывающемся в столице Приморского края Владивостоке, на острове Русский. Здесь на «Улице Дальнего Востока» открылась экспозиция островного региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Экспозиция Сахалина открылась на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2018

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Стенды I зимних Международных игр «Дети Азии» и спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» открылись сегодня в сахалинском выставочном павильоне ВЭФ — 2018.

«Дети Азии», которые пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля, представлены в интерактивном формате, посетители могут ознакомиться с видами спорта, узнать даты проведения соревнований, осмотреть спортивные объекты.

В соревнованиях примут участие 1500 спортсменов из более 20 стран.

Главное место в сахалинской экспозиции отведено горнолыжному курорту «Горный воздух». Посетители могут воспользоваться 3D — очками, узнать календарь событий на предстоящий сезон, даже принять участие в розыгрыше ски-пасса.

В этом году стенд туристической отрасли региона разработан таким образом, что позволяет увидеть не только настоящее, но и будущее. Специальное приложение переносит туристов на курильский остров Итуруп, где появились канатная дорога и горнолыжные трассы. 3D-очки дают возможность «прокатиться» на лыжах с горных склонов.

Каждый посетитель павильона может оставить свое послание сахалинцам и курильчанам на интерактивной доске.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке начинает работу IV Восточный экономический форум. Сегодня в столицу Приморья прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства примет участие в работе форума. Путин проведет заседание президиума Госсовета посвященное мерам по реализации задач майских указов президента.

На ВЭФ-2018 ожидают более 6 тыс. делегатов из более чем 60 стран.