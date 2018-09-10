Красногорск, 10 сентября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Далеко не во всех районах Подмосковья губернатор Андрей Воробьев получил на выборах поддержку избирателей. Об этом говорят предварительные данные на 07:07 мск 10 сентября, опубликованные на сайте Мособлизбиркома.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы 2018 в Московской области

Проигрышным для Воробьева («Единая Россия») получилось голосование в Волоколамском районе. Там за главу региона лишь 20,68% избирателей. А на первом месте оказался Константин Черемисов (КПРФ) — 29,05%. Совсем близко к действующему губернатору Кирилл Жигарев из ЛДПР (16,21%) и Лилия Белова из «Альянса Зеленых» (16,04%).

Нельзя назвать успешным для лидера и голосование в Рузе. Там у него 27,8%. В спину дышит результат Бориса Надеждина (Партия Роста) 22,65%. На участках Серпуховского района у Воробьева 33,78%, а у Черемисова 27,4%. Не набрал 40% губернатор и во Фрязинском районе.

«Спасли» Воробьева жители Электрогорска, отдав за него свыше 89% голосов. Высокий показатель и по Лосино-Островской избирательной комиссии — более 85%.

Всего у кандидата «Единой России» пока 62,52% голосов. На втором месте Константин Черемисов (КПРФ), у него 12,99%, на третьей строчке Лилия Белова (Партия Зеленых) — 7,51%. У Кирилла Жигарева (ЛДПР) — 5,77%, Игоря Чистюхина («Справедливая Россия») — 4,63%. Аутсайдером подмосковных выборов стал Борис Надеждин (Партия Роста), набрав 4,3%.

Напомним, что в 2013 году выборы губернатора Московской области Андрей Воробьев выиграл с более убедительным результатом — 78,94%. Таким образом, поддержка избирателей снизилась. Тогда, как и на выборах 9 сентября 2018 года, второе место было у Константина Черемисова, но с более скромными 7,72%.

Напомним, что единый день голосования прошел в России 9 сентября. В Московской области помимо губернаторских выборов проходили муниципальные.