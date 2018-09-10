Киев, 10 сентября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Не более 10% украинских студентов в Польше готовы возвращаться на родину, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщают 9 сентября «Украинские новости».

Студенты

По его словам, в Польше обучаются не менее 40 тыс. студентов с Украины, но возвращаться после обучения в родную страну планируют только 5−10%. Среди остальных половина студентов панирует остаться работать в Польше, другая половина намерена уехать дальше в западные страны.

При этом Дещица заявил, что студенты, уехавшие дальше на запад, с течением времени могут вернуться на Украину.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин говорил, что на Украине катастрофа с миграцией: ежегодно из страны уезжают около 1 млн граждан.