Киев, 10 сентября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Амфетамин продавали военнослужащие ВСУ в Черниговской области, сообщают 10 сентября «Украинские новости».

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

Согласно сообщению, двое солдат ВСУ и один гражданин, отношения к армии не имеющий, были задержаны в Киеве. Наркодилеры покупали тяжелый наркотик в украинской столице и сбывали его в Черниговской области в учебном центре ВСУ среди других военнослужащих.

При обыске у наркоторговцев обнаружили целый арсенал: почти 100 патронов, 15 взрывных пакетов, 11 дымовых шашек, а также 200 г амфетамина и три пакета с неизвестным содержимым, вероятно, коноплей.

Напомним, ранее у двух жителей Харькова полиция обнаружила более 400 свертков с метадоном общей стоимостью почти $10 тыс.