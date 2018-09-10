Владивосток, 10 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщается 10 сентября на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что глава государства проведет заседание президиума Госсовета, посвященное мерам по реализации задач майских указов президента.

После этого Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, вместе они посетят двигателестроительный завод «Мазда Соллерс» и примут участие в запуске конвейера, а затем вернутся на остров Русский на переговоры.

«По итогам консультаций планируется подписание ряда документов», — говорится в сообщении.

Напомним, ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Традиционно его посещают первые лица государств и руководители транснациональных компаний, предприниматели, политики, эксперты и ученые. Ожидается, что в 2018 году форум посетят свыше 6 тыс. делегатов из более чем 60 стран.

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