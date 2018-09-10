Тюмень, 10 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Жители регионов «тюменской матрёшки» выбрали губернатора Тюменской области. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий с большим отрывом от соперников лидирует врио главы региона Александр Моор, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным областного избиркома.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

Средняя явка по трём регионам — Тюменская область, ХМАО и ЯНАО — 9 сентября 2018 года составила 49,1%. А именно, из 2 528 599 внесённых в избирательные списки, на избирательные участки исполнить свой гражданский долг пришли 1 241 452 человека.

Напомним, на пост главы Тюменской области претендовало четыре кандидата. Это врио главы региона Александр Моор, который является кандидатом от партии «Единая Россия», и депутаты Тюменской областной думы: от ЛДПР — Артём Зайцев, от КПРФ — Иван Левченко, от «Справедливой России» — Владимир Пискайкин.

За Александра Моора проголосовали 816 253 человека или 65,86% из общего числа пришедших на избирательные участки. За Артёма Зайцева, показавшего второй результат — 161 068 человек или 12,99%. За Ивана Левченко — 159 081 человека или 12,82%. За Владимира Пискайкина — 71 569 человек или 5,77% из общего числа избирателей.

Отметим, что после обработки 100% протоколов УИК, известно, что жители Тюменской области и Ямала единодушно отдали Александра Моору более 74−75% голосов. Жители Югры при показателе 44,9% за врио главы Тюменской области, большинство голосов отдали за представителей оппозиции.

По сравнению с 2014 годом, когда жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО также выбирали главу сложносоставной территории, избранный губернатор Владимир Якушев показал следующие результаты: в ХМАО — 83% от общего числа избирателей, в Тюменской области — 90%, а в ЯНАО — 82%.