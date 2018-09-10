Тамбов, 10 сентября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области на дополнительных выборах в региональную думу и думу областного центра победили представители «Единой России», передает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Так, на дополнительный выборах депутата Тамбовской областной думы в одномандатном округе №15 победил представитель «Единой России» Константин Черкасов. По предварительным данным, за него проголосовали почти 49,5% избирателей, пришедших на выборы. На втором месте — кандидат от партии «Родина» Елена Кулакова. За нее отдали голоса 20% избирателей. На третьем — представитель КПРФ Артем Александров, забравший голоса 16% избирателей.

На выборах в гордуму Тамбова в округе №5 победил Альберт Дорожкин, представляющий «Единую Россию». Его результат составил примерно 69%. На втором месте оказался Сергей Бучнев, баллотировавшийся от КПРФ, на третьем — представитель «Справедливой России» Михаил Семин.

ИА REGNUM напоминает, что всего 9 сентября в Тамбовской области прошли выборы местных депутатов и глав сельских поселений. В списки избирателей были включены 397 тыс. человек, что составляет почти 50% всего населения региона.