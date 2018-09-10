Вашингтон, 10 сентября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Невдалеке от островов Новой Зеландии в Тихом океане произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает 10 сентября геологическая служба США (USGS).

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составляла 6,9. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 61 км от острова Л'Эсперанс. Глубина залегания очага — 111 км, отметили в службе. В настоящее время данных о жертвах или разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в провинции Юньнань на юго-западе Китая в результате землетрясения магнитудой 5,9 в общей сложности 28 человек получили ранения.

Читайте также: Количество пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до 28