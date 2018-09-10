Петропавловск-Камчатский, 10 сентября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. На Камчатке домашний скот кормят красной икрой. Фермер села Усть — Большерецк Усть-Большерецкого района поделился фотографиями, на которых домашние куры с аппетитом клюют лососевую икру из больших лотков. Деликатес некуда девать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА «Кам 24» Красной икрой на Камчатке кормят домашний скот

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Как видим, в этом году камчатским курам повезло больше, чем камчатским людям, которым, не смотря на уникальность ситуации, на колоссальный ход лосося, так и не разрешили свободный вылов рыбы.

ИА «Кам 24» Красной икрой на Камчатке кормят домашний скот

Фотографии кур, откармливаемых лососевой икрой, фермер послал в редакцию ИА Кам 24.

Фермеры скармливают икру и рыбу домашней скотине и это лучший выход из ситуации. Потому, что тонны лосося и икры по-прежнему выбрасываются на дороги в леса и в поля. Буквально на днях новое видео, записанное камчатцами, попало в социальные сети. На видео мужчины — рыбаки показывают усыпанный лососем берег моря. Они вспарывают рыбу ножом, показывая, что та полна икры — икры, которая никому на Камчатке не нужна.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина на Камчатке в 2018 году стала самой богатой за последние 110 лет. Рыбаки уже выловили 467 тыс. тонн рыбы, и это не предел — рыбалка продолжается. Непонятно только — зачем? Камчатским лососем переполнены все приморские холодильники в портах, а на подходах к холодильникам скопились рефрижераторы с камчатским лососем — его некуда складировать. Тем не менее, даже на Дальнем Востоке в свободной продаже камчатского лосося нет. А цены на красную рыбу и икру, вопреки прогнозам Росрыболовства, держаться на уровне 2017 года — ничего не подешевело.