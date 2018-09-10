Абакан, 10 сентября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Несмотря на усилия команды действующего главы Хакасии Виктора Зимина, направленные на его победу на выборах 9 сентября, результат для кандидата от партии власти оказался неутешительным. По имеющимся предварительным данным, он набрал порядка 32,42% (более 51 тысячи голосов), проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему поддержку более 44,81% избирателей (более 71 тысячи голосов).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В Хакасии было сделано всё для того, чтобы победил Зимин. Но, судя по всему, у нынешнего руководителя республики слишком высокий антирейтинг. И странно, что этот фактор не учли люди, которые в Москве утверждают на выборы кандидатуры от партии власти. Второй момент — негативная федеральная повестка. Во многих регионах сыграл свою негативную для кандидатов от «Единой России» роль фактор пенсионной реформы. И в Хакасии голосование было не столько за Коновалова — кандидата от КПРФ, сколько против власти в целом. В связи с этим второй тур пока выглядит крайне опасным для Зимина, поскольку вокруг Коновалова могут объединиться все противники», — сказал сегодня, 10 сентября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик Александр Чернявский (Красноярск).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября проходили выборы главы региона. Явка на 19:30 (местн.) составляла 39,08% (149 068 избирателей). Окончательных результатов по явке пока нет. По итогам выборов ни один кандидат не набрал 50 процентов плюс один голос, соответственно, регион ждёт второй тур.

Третье место получил Андрей Филягин («Справедливая Россия»), набравший более 11% голосов, четвёртое — Александр Мяхар («Партия роста»).

Напомним, на выборах главы Хакасии в 2013 году Зимин одержал победу, получив 93 324 голоса (63,41%). Второе место занял Виктор Соболев (ЛДПР), набравший 9,94%. Явка тогда составила 37,84%.